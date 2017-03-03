 Trabzon'da 11'ler belli oldu – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Trabzon'da 11'ler belli oldu

    Trabzon'da 11'ler belli oldu

    İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve puan sıralamasında yukarı doğru tırmanan Trabzonspor  Süper Lig'de 23. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

    Bordo-mavili takımı bu çıkışını sürdürürek Avrupa kupalarına katılmak hakkı kazanmanın peşinde. Kardemir Karabükspor ise rakibini deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

    Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpların telafi etmenin yanı sıra ligin ilk yarısında deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kardemir Karabükspor'u taraftarı karşısında yenerek rövanşı almak istiyor. Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir'in puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, Bordo-Mavililerin, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor.

    6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Akhisar Belediyespor maçında takımda yer alamayacak.

    TRABZONSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR

    STAT: Medical Park Arena
    HAKEM: Fırat Aydınus
    SAAT: 20.00

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.
    TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

    KARDEMİR KARABÜKSPOR: A. Şahin, Latovlevici, Gaman, Dany, Kerim, Barış, Poko, Ceyhun, Tanase, Traore, Seleznov.
    TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:53
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