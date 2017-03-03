Trabzon'da 11'ler belli oldu
İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve puan sıralamasında yukarı doğru tırmanan Trabzonspor Süper Lig'de 23. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Bordo-mavili takımı bu çıkışını sürdürürek Avrupa kupalarına katılmak hakkı kazanmanın peşinde. Kardemir Karabükspor ise rakibini deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpların telafi etmenin yanı sıra ligin ilk yarısında deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kardemir Karabükspor'u taraftarı karşısında yenerek rövanşı almak istiyor. Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir'in puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, Bordo-Mavililerin, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor.
6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Akhisar Belediyespor maçında takımda yer alamayacak.
TRABZONSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR
STAT: Medical Park Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 20.00
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
KARDEMİR KARABÜKSPOR: A. Şahin, Latovlevici, Gaman, Dany, Kerim, Barış, Poko, Ceyhun, Tanase, Traore, Seleznov.
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:53
- Yıldırım otelde kaldı
Toplam 2
Yorum
asla asla aziz başkanımız 100 yaşına kadar başkanlığı, volkan kalecimiz 40 yaşına kadar kaleyi bırakmaz..
- ''Beni haksız çıkarmadı''
Toplam 11
Yorum
son durum bu volkan 40 yaşına kadar kaleyi..aziz bey 100 yaşına kadar başkanlığı bırakmaz.
- Hamza gitti enkaz geldi
Toplam 5
Yorum
vural Eski GS harikaydı yönetim olarak, şimdi saçma sapan bir durumda
Trabzon'da 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.