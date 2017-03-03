Trabzon'da 11'ler belli oldu

Bordo-mavili takımı bu çıkışını sürdürürek Avrupa kupalarına katılmak hakkı kazanmanın peşinde. Kardemir Karabükspor ise rakibini deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpların telafi etmenin yanı sıra ligin ilk yarısında deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kardemir Karabükspor'u taraftarı karşısında yenerek rövanşı almak istiyor. Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir'in puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, Bordo-Mavililerin, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Akhisar Belediyespor maçında takımda yer alamayacak.

TRABZONSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR

STAT: Medical Park Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20.00

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KARDEMİR KARABÜKSPOR: A. Şahin, Latovlevici, Gaman, Dany, Kerim, Barış, Poko, Ceyhun, Tanase, Traore, Seleznov.

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic



