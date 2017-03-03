Osmanlı’da Umar sevinci
F.Bahçe deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor'da, uzun süredir sakat olan golcü Aminu Umar, dünkü antrenmanın ilk etabında takım arkadaşlarıyla çalıştı. Daha sonra takımdan ayrılan Umar, bireysel çalışma yaptı. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışması yapıldı. Daha sonra sahada koordinasyon ve taktik ağırlıklı maçla idman tamamlandı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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