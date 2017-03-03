 Osmanlı’da Umar sevinci – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Osmanlı’da Umar sevinci

    Osmanlı’da Umar sevinci
    F.Bahçe deplasmanı hazırlıklarını sürdüren 'da, uzun süredir sakat olan golcü , dünkü antrenmanın ilk etabında takım arkadaşlarıyla çalıştı. Daha sonra takımdan ayrılan Umar, bireysel çalışma yaptı. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışması yapıldı. Daha sonra sahada koordinasyon ve taktik ağırlıklı maçla idman tamamlandı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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