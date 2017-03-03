 G.Saray’la final maçı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    G.Saray’la final maçı

    G.Saray’la final maçı

    Antalya’nın hocası , yarın karşılaşacakları G.Saray’la aradaki 5 puan farka vurgu yaptı.

    Süper Lig'de ikinci devrenin flaş takımı Antalyaspor, yarınki G.Saray maçına kilitlendi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Final maçı kadar önemli. Herkes tek yürek olmalı. Kazanmamız lazım. G.Saray'ın her yerine önlem almak gerekiyor. Zaafları, kötü yönleri de var ona göre hareket edeceğiz. En önemlisi taraftar. Bütünleşirsek istediğimiz gibi ayrılırız" dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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