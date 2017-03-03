G.Saray’la final maçı
Antalya’nın hocası Rıza Çalımbay, yarın karşılaşacakları G.Saray’la aradaki 5 puan farka vurgu yaptı.
Süper Lig'de ikinci devrenin flaş takımı Antalyaspor, yarınki G.Saray maçına kilitlendi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Final maçı kadar önemli. Herkes tek yürek olmalı. Kazanmamız lazım. G.Saray'ın her yerine önlem almak gerekiyor. Zaafları, kötü yönleri de var ona göre hareket edeceğiz. En önemlisi taraftar. Bütünleşirsek istediğimiz gibi ayrılırız" dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
G.Saray’la final maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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