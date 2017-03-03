Ç.Rize’ye Ahmet şoku

Kayserispor'a evindeki kritik maçta 4-2 kaybeden Ç.Rizespor, PFDK'dan gelen cezayla bir darbe daha yedi. Maçta kırmızı kart gören Ahmet İlhan Özek, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçtan men ve 13 bin TL para cezası aldı.