 Ç.Rize’ye Ahmet şoku – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Ç.Rize’ye Ahmet şoku

    Ç.Rize’ye Ahmet şoku
    Kayserispor'a evindeki kritik maçta 4-2 kaybeden Ç.Rizespor, PFDK'dan gelen cezayla bir darbe daha yedi. Maçta kırmızı kart gören Ahmet İlhan Özek, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçtan men ve 13 bin TL para cezası aldı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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