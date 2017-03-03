 Bursaspor kenetlendi – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    kenetlendi

    Bursaspor kenetlendi

    Timsah, saldırının yaralarını sarmak ve bozulan imajı düzeltmek için 7 maçlık galibiyet hasretini G.Antep’le dindirip gövde gösterisi yapacak.

    Kasımpaşa maçı sonrası dönüş yolunda holiganların saldırısına uğrayan Bursaspor, bu vahşi saldırının yaralarını sarmak ve kulübün bozulan imajını düzeltmek için yarın evinde seyircisiz oynayacağı kritik G.Antep maçıyla beyaz sayfa açmak istiyor. 2017'de kazanamayan tek takım olmanın yanı sıra 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar, üstüne bir de holigan saldırısına uğrayınca ağır bir travmaya girdi. Bu ağır travmayı G.Antep maçıyla birlikte atlatmanın hesaplarını yapan Timsah'ta şehir seferber oldu.

    KAMP KURDULAR
    Hafta içi eski kaptanlar Özlüce Tesisleri'ne gelerek futbolcularla görüşmeler yaptı. Yönetim, takıma moral vermek için Özlüce'ye kamp kurdu. Siyasiler, belediye başkanları ve mülki amirler de desteklerini esirgemedi.

    Kenetlenen yeşil-beyazlı futbolcular da, "Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz. Kara bulutları dağıtıp, takımın bozulan imajını hep birlikte düzelteceğiz" diye G.Antep karşısında galibiyet sözü verdi.

    AY'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI
    Başkanı Ali Ay, yönetimde yaşanan istifalar ile ilgili "Önümüzdeki hafta yönetici istifaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunacağım. Arkadaşlar istifaları kendileri verdiler" dedi. Ay, "Yönetim Kurulunda başka istifa bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Evet bir istifa daha bekliyorum" diye yanıt verdi.

    TİMSAH'A 140 BİN TL PARA CEZASI
    PFDK Bursaspor'a, Kasımpaşa deplasmanında taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle ağır fatura kesti. Çirkin ve kötü tezahürattan 140 bin TL para cezasının yanı sıra kale arkasındaki taraftarların da biletleri bir sonraki deplasman için bloke edildi


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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