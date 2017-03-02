Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor yarın karşı karşıya gelecek.
Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı ve görevli hakemler şöyle:
3 Mart Cuma
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena) (HAKEM: FIRAT AYDINUS)
4 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (HAKEM: BARIŞ ŞİMŞEK)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena) (HAKEM: YAŞAR KEMAL UĞURLU)
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (HAKEM:HALİS ÖZKAHYA)
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (HAKEM:HALİL UMUT MELER)
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (HAKEM:METE KALKAVAN)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker) (HAKEM:ALPER ULUSOY)
6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) (HAKEM:ARDA KARDEŞLER)
20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) (HAKEM:ALİ PALABIYIK)
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:21
- Portekiz çıkarması
Toplam 23
Yorum
bjktufan burda kilit nokta şenol hocayı uzun vadede tutmak ve takım içindeki maaş dengesini iyi ayarlamak ondan sonra başarı geliyor zaten.
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 16
Yorum
us atölyesi burada para edecek bir kişi var kjaer...gerisi çöp.
- ''Wes gönderilmeli''
Toplam 11
Yorum
Gsli adam daha ne yapmalı bjk maçında attığı 3 pasla yoktan pozizyona soktu takımı olay paraysa tolga selçuk 4m alıyo ama bi snejder etmiyolar
Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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