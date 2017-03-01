 Welliton rüzgarı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    rüzgarı

    Welliton rüzgarı

    Attığı gollerle ’u ayağa kaldırdı.

    Süper Lig'de 4'te 4 yapan Kayserispor, düşme potasıyla arasındaki puan farkını açarken, Welliton da fark yaratıyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle şaha kalkan sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim oyuncu ise Brezilyalı golcü oldu. Sambacı son 4 lig karşılaşmasında 4 kez rakip fileleri havalandırırken, toplamda ise 10 golle krallıkta iddialı konuma geldi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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