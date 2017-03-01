Welliton rüzgarı

Attığı gollerle Kayserispor’u ayağa kaldırdı.

Süper Lig'de 4'te 4 yapan Kayserispor, düşme potasıyla arasındaki puan farkını açarken, Welliton da fark yaratıyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle şaha kalkan sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim oyuncu ise Brezilyalı golcü oldu. Sambacı son 4 lig karşılaşmasında 4 kez rakip fileleri havalandırırken, toplamda ise 10 golle krallıkta iddialı konuma geldi.