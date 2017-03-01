 Wagner Love gerçeği – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    gerçeği

    Wagner Love gerçeği
    'un Brezilyalı yıldızı Wagner Love için Çin'den teklif aldığı ortaya çıktı. Güney ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, 32 yaşındaki oyuncuya ciddi tekliflerin geldiğini kaydedip, "Ancak ayrılmak istemedi. Alanya'yı benimsedi. Sezon sonuna kadar da gitmesi söz konusu değil" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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