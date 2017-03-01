Wagner Love gerçeği
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
- Eski G.Saraylı futbolcu hastanelik oldu!
Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
- İsmail kulübeye dönüyor
Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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