Kocaman seferberlik

Yönetim, 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddeden tecrübeli hocadan vazgeçmiyor. Futbolcuların da kalmasını istediği başarılı teknik adamı ikna etmek için tüm şartlar zorlanıyor.

Konyaspor için varsa yoksa Aykut Kocaman... Yeşil-beyazlılarda 3. sezonunu geçiren tecrübeli hoca, alınan başarısız sonuçların ardından yönetim tarafından eleştirilmişti. Aykut Kocaman, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaları yanlış bulduğunu açık bir dille belirtirken, yönetim tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için teklifte bulundu.



YÖNETİME KIRGIN

Sezon sonunda sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon maddesini kullanıp kullanmama konusunda kararsız olan Kocaman'ın, yeni mukavele teklifini reddettiği ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından 51 yaşındaki teknik adam için seferberlik ilan eden Konyaspor Yönetimi, tüm şartları zorluyor. Kocaman'ın takımın başında kalmasını isteyen yöneticiler, başarılı hocayı ikna etmenin yollarını arıyor. Futbolcuların da kalmasını istediği Kocaman ise yönetime olan kırgınlığını net bir dille ifade ediyor.