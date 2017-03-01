Kocaman seferberlik
Yönetim, 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddeden tecrübeli hocadan vazgeçmiyor. Futbolcuların da kalmasını istediği başarılı teknik adamı ikna etmek için tüm şartlar zorlanıyor.
YÖNETİME KIRGIN
Sezon sonunda sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon maddesini kullanıp kullanmama konusunda kararsız olan Kocaman'ın, yeni mukavele teklifini reddettiği ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından 51 yaşındaki teknik adam için seferberlik ilan eden Konyaspor Yönetimi, tüm şartları zorluyor. Kocaman'ın takımın başında kalmasını isteyen yöneticiler, başarılı hocayı ikna etmenin yollarını arıyor. Futbolcuların da kalmasını istediği Kocaman ise yönetime olan kırgınlığını net bir dille ifade ediyor.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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