 Emre: Seneye bırakıyorum – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Emre: Seneye bırakıyorum

    Emre: Seneye bırakıyorum
    Başakşehir'in tecrübeli ismi önümüzdeki sene futbolu bırakacağını söyledi. Başakşehir ile bir yıl daha kontratı olduğunu söyleyen Emre, "Önümüzdeki sene futbolu bırakmak istiyorum. Ama teknik direktör ya da sportif yönetici olarak futbolun içinde kalmak istiyorum" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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