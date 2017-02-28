 Talisca'dan 10 puanlık gol – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    'dan 10 puanlık gol

    Talisca'dan 10 puanlık gol

    47’inci dakikada kullandığı frikikte Muslera’yı mağlup eden sambacı attığı golle Galatasaray ile aradaki puan farkını 10’a çıkardı. Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltirken, toplamda 9 gole ulaştı!..

    Süper Lig lideri Beşiktaş, ezeli rakibi G.Saray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan golü atan isim Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız 47'inci dakikada kendi düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topu filelere göndererek Kara Kartal'ı deplasmanda yüksekten uçururken, Beşiktaş'a altın değerinde 3 puan getirdi. Dün akşam Telekom Arena'da Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye, toplamda da 9 gole ; Kartal ile Aslan arasındaki puan farkını 10'a yükselten bir gole imzasını attı.

    AKILLI OYNADIK
    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyük bir derbide gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Sambacı şöyle devam etti: "Arkadaşlarla maç öncesinde konuştuğumuz akıllı oynamamız gerektiğiydi. Sahada bunu gösterdik. Taraftarların ilgisi beni çok mutlu ediyor ve beni ayakta tutuyor. Her şey yolunda giderse başkanımız da bonservisimi alır. Faul bana yapılmıştı, güvenim tamdı. Quaresma'dan istedim, ona saygım sonsuz ve bana bıraktı. Güvenerek vurdum, gol oldu. Şampiyon olursak çok sevinirim. Ama henüz erken. Bunları konuşmasak daha yerinde olur."
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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