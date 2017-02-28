Talisca'dan 10 puanlık gol
47’inci dakikada kullandığı frikikte Muslera’yı mağlup eden sambacı attığı golle Galatasaray ile aradaki puan farkını 10’a çıkardı. Talisca Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltirken, toplamda 9 gole ulaştı!..
AKILLI OYNADIK
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyük bir derbide gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Sambacı şöyle devam etti: "Arkadaşlarla maç öncesinde konuştuğumuz akıllı oynamamız gerektiğiydi. Sahada bunu gösterdik. Taraftarların ilgisi beni çok mutlu ediyor ve beni ayakta tutuyor. Her şey yolunda giderse başkanımız da bonservisimi alır. Faul bana yapılmıştı, güvenim tamdı. Quaresma'dan istedim, ona saygım sonsuz ve bana bıraktı. Güvenerek vurdum, gol oldu. Şampiyon olursak çok sevinirim. Ama henüz erken. Bunları konuşmasak daha yerinde olur."
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Talisca'dan 10 puanlık gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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