Net penaltı
Eski hakemler pozisyonun ‘penaltı’ olduğunda birleşti. G.Saray da resmi twitter adresinden hakem Yıldırım’ın kararına tepki gösterdi.
HATALAR ASLAN'I DOĞRADI
Hakem hataları son dönemde Aslan'ı doğradı: Karabük'te Cüneyt Çakır, Seleznyov'a penaltı verdi, Aslan 2-1 kaybetti. Kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Kayseri maçında Hüseyin Göçek, Lukas'ın golünü faul gerekçesiyle iptal etti. Eski hakemler 'faul yoktu' dedi. Rize'de (1-1) iptal edilen G.Saray golünde piero Rodrigues'in ofsayt olmadığını belgeledi.
QUARESMA DA İSYAN ETTİ
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da 62'de Carole'la girdiği mücadelede penaltı bekledi. Yıldırım yine oralı olmadı.
Türk Telekom Arena'daki mücadelede Beşiktaş da 62'de penaltı bekledi. Bu dakikada Ricardo Quaresma, ceza sahasında Galatasaraylı Lionel Carole ile yaşadığı pozisyon sonrasında yerde kaldı. Portekizli futbolcu, hakem Bülent Yıldırım'dan penaltı kararı bekledi ancak Yıldırım yine oralı olmadı ve oyunu devam ettirdi.
CHEDJOU'YU GEZDİRDİ!
Beşiktaşlı taraftarlar, Quaresma'nın pozisyonundan sonra sosyal medya üzerinden hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterdiler. Quaresma önceki maçlarına oranla çok fazla etkili olmasa da ikinci yarıdaki bir pozisyonda Chedjou'ya attığı şık çalımla klasını gösterdi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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