 Net penaltı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Net penaltı

    Net penaltı

    Eski hakemler pozisyonun ‘penaltı’ olduğunda birleşti. G.Saray da resmi twitter adresinden hakem Yıldırım’ın kararına tepki gösterdi.

    Son dönemde hakem hatalarından şikayetçi olan G.Saray'ın derbide de bir penaltısı güme gitti. Maçın 14. dakikasında Sneijder'in pasında topa hareketlenen Yasin Öztekin, ceza sahasında Atınç'ın darbesiyle yerde kaldı. Sarıkırmızılılar penaltı beklerken, aut atışını gösterdi. Eski hakem Deniz Çoban, twitter'da, "Atınç'ın Yasin'in baldırına doğru müdahalesi var. Penaltı verilmeli" yazarken, Muhittin Boşat "G.Saray'ın net bir penaltısı verilmedi" dedi. G.Saray da resmi twitter adresinden pozisyonun fotoğrafıyla birlikte "PENALTI!!!" ve "Hakem Bülent Yıldırım, ceza sahası içindeki bu pozisyonu es geçti" mesajlarını paylaştı.



    HATALAR ASLAN'I DOĞRADI
    Hakem hataları son dönemde Aslan'ı doğradı: Karabük'te Cüneyt Çakır, Seleznyov'a penaltı verdi, Aslan 2-1 kaybetti. Kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Kayseri maçında Hüseyin Göçek, Lukas'ın golünü faul gerekçesiyle iptal etti. Eski hakemler 'faul yoktu' dedi. Rize'de (1-1) iptal edilen G.Saray golünde piero Rodrigues'in ofsayt olmadığını belgeledi.

    QUARESMA DA İSYAN ETTİ
    Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da 62'de Carole'la girdiği mücadelede penaltı bekledi. Yıldırım yine oralı olmadı.
    Türk Telekom Arena'daki mücadelede Beşiktaş da 62'de penaltı bekledi. Bu dakikada Ricardo Quaresma, ceza sahasında Galatasaraylı Lionel Carole ile yaşadığı pozisyon sonrasında yerde kaldı. Portekizli futbolcu, hakem Bülent Yıldırım'dan penaltı kararı bekledi ancak Yıldırım yine oralı olmadı ve oyunu devam ettirdi.



    CHEDJOU'YU GEZDİRDİ!
    Beşiktaşlı taraftarlar, Quaresma'nın pozisyonundan sonra sosyal medya üzerinden hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterdiler. Quaresma önceki maçlarına oranla çok fazla etkili olmasa da ikinci yarıdaki bir pozisyonda Chedjou'ya attığı şık çalımla klasını gösterdi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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