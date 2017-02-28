Kazandık, bitmedi, yolumuz uzun

Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan, G.Saray galibiyetinin çok önemli olduğunu ancak her şeyin bitmediğini söyledi.

Oğuzhan, "Daha 12 maç var, lig uzun maraton. Geçen sene de burada çok önemli bir maç oynadık ve kazandık. Henüz biten bir şey yok. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz" diye konuştu. Kanadalı yıldız Atiba da çok iyi bir taktikle mücadele ettiklerini ifade ederek, "Sağlam bir rakibe karşı oynadık, iç sahada çok iyiler. Oyun planımıza sadık kaldık ve iyi savunma yaptık. Hücum ederken de kontrollü hücum ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.