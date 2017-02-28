Arena'da Güneş açtı

Tecrübeli teknik adam yönetiminde geçen sezon sarı-kırmızılı rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı takım, bu sezon da yenilgi yaşamadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 1-0 yendi.

Beşiktaş, Galatasaray ile yaptığı 4 maçta 10 puan topladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını açıyor

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını da açmaya devam etti.

Derbi mücadelesinde mağlup ettiği Galatasaray ile farkı 10 puana çıkaran Beşiktaş, 22. haftada Gaziantepspor ile berabere kalan Fenerbahçe ile aradaki farkı ise 12'ye yükseltti.

Üst üste 4. galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a karşı aldığı sonuçla resmi maçlarda üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen ve ardından ligde Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 4 karşılaşmayı da kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, ligde Akhisar Belediyespor'u da aynı sonuçla geçerken, sahasında Hapoel Beer-Sheva'yı bu sefer 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, son olarak Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Bu sefer gol yemedi

Bu sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden ancak kalesini gole kapatmakta zorlanan Beşiktaş, uzun bir aradan rakip takıma gol şansı vermedi.

Resmi maçlarda son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile yaptığı maçta gol yemeyen siyah-beyazlı takım, ardından üst üste 8 karşılaşmada kalesinde golü görmüştü.