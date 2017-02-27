Talisca'dan yönetime mesaj"

Spor Toto Süper Lig'deki 7. golünü Galatasaray ağlarına atan Anderson Talisca, "Gol attığım için çok mutluyum. Bütün takımı, bütün camiayı kutlarım" dedi. Siyah-beyazlılarla 2 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız yönetime mesaj göndererek, "Çok mutluyum. Taraftarın ilgisi beni ayakta tutuyor. Taraftarlarla iletişimde olmayı seviyorum. Sosyal medya üzerinden sürekli iletişim halindeyiz. Her şey yolunda giderse, başkanımız bonservisimi alır ve bu iş de burada sonuçlanır." dedi.

"KARİYERİMİN İÇİN ÜST DÜZEY OLUR"

Şampiyonluk hakkında düşüncelerini paylaşan Talisca, "Şampiyon olursak, kariyerim için üst düzey bir nokta olur. Ama bunu konuşmak için erken. Faul bana yapılmıştı. Quaresma'ya çok saygım var. İstedim ve bana bıraktı" diye konuştu.

TALİSCA'DAN LİGDE 7. GOL

Karşılaşmanın 47. dakikasında serbest vuruştan fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Anderson Talisca, bu sezon ligdeki 7. golünü attı.

Derbi maçlardaki ilk gol sevincini yaşayan Talisca, geçen haftaki Akhisar Belediyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez fileleri havalandıran Talisca, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 9'a çıkardı.