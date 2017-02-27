Talisca Galatasaray'ı yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Türk Telekom Arena'da oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Beşiktaş, sarı kırmızılıları 1-0 mağlup etti. Anderson Talisca'nın frikik golüyle 3 puanı alan Şenol Güneş'in ekibi puanını 50'ye çıkardı ve en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürd. Derbiden yenilgiyle ayrılan Galatasaray ise 40 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düştü.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'IN PENALTI İTİRAZLARI

Türk Telekom Arena'daki maça hakem Bülent Yıldırım'ın tartışmalı kararları damga vurdu. Karşılaşmada iki tarafın da birer pozisyondaki penaltı itirazları karşılıksız kaldı. Galatasaray maçın 13. dakikasında Yasin'in yerde kaldığı pozisyonda G.Saray penaltı beklerken Bülent Yıldırım devam dedi. Siyah-beyazlılar ise 65. dakikada Carole'nin Quresma'yı ceza sahasında düşürdüğü pozisyonda penaltı itirazı yaptı. Hakem Bülent Yıldırım iki pozisyonda da devam dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda değişiklikler dikkati çekti.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hırvat teknik adam, Çaykur Rizespor maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Sabri Sarıoğlu'nu bu kez tercih etmezken, yerlerine Lionel Carole, Bruma, Sneijder ve Hakan Balta'ya görev verdi.

Sneijder, Hakan Balta ve Carole sakatlıklarının düzelmesinin ardından yeniden kadroya dönerken, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma da tekrar şans buldu.

Rodrigues, Sabri ve Josue yedek soyunurken, Linnes ise maç kadrosuna alınmadı.

TUDOR, İLK KEZ TARAFTAR ÖNÜNDE

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisiyle yaptı.

Tudor, Beşiktaş'a karşı 3 haftada ikinci kez görev yaptı. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Tudor, ardından Galatasaray'la anlaşırken, 22. haftada bu kez sarı-kırmızılı ekiple Beşiktaş'ı ağırladı.

MUSLERA, SİMOVİC'İN REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde görev alarak bir rekora da ortak oldu.

Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruyarak, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıktı ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçı oynayan yabancı oyuncu." rekorunu egale etti.

Derbi karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da izleyen Simovic, rekoruna ortak olan Muslera'ya müsabaka öncesi bir plaket takdim etti. Kulüp ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ise hizmetlerinden dolayı Simovic'e plaket verdi.

Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş önünde kariyerinin 350. lig maçında sahada yer aldı.

TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş derbisine tribünleri büyük oranda doldurdu.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.