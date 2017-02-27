Nazifoğlu: "Beşiktaş artık çok avantajlı"
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçın ardından basın mensuplarına konuştu.
Nazifoğlu, müsabakada şansız bir gol yediklerini ifade ederek, "Oyun kitlenmişti, beraberliğe gidiyordu. Şansızlık eseri yediğimiz golle mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk şansımız çok azaldı. Beşiktaş çok daha daha avantajlı" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı yönetici, Jan Olde Riekerink'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor'dan memnun olduğunu ifade ederek, "Teknik direktör değişikliğinin bizi 2-3 hafta geriye götüreceğini söylemiştim. Hocamızdan çok memnunuz. Çok pozitif ve enerjik bir hocamız var. Bir uyum süresi olacaktır, bunu bekliyorduk. Gördüğünüz gibi direncimiz biraz daha arttı. Daha fazla mücadele ediyoruz ancak organizasyonda hala problemimiz var" dedi.
Derbi maçta Yasin Öztekin'in Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Levent Nazifoğlu, "Yüzde 100 penaltı. Kontrolsüz bir hareket var. Beşiktaşlı futbolcular da penaltı olduğunu gördüler ama hakem görmedi. Bu her hafta olan bir şey. Artık bu tür şeylere alışmamız lazım" şeklinde konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:37
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 4
Yorum
BJK NE OLDU TUDOR EFENDİ DEMEKİ BÜYÜK KONUŞMIYACAKSIN KARABÜKTE 3 MAÇ ALDIN HEMEN DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLAN ETTİLER YAZIKLAR OLSUN
- Talisca'dan yönetime mesaj"
Toplam 6
Yorum
Anlarsınız ilerde Hazmedemeyince :D:D:D ... Hala anlamıyorsunuz ... Finanasal bilançolara bakınca ANLARSINIZ ... Bu sadece bir başlangıç ...
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 35
Yorum
marasli peki ögretici penalti degil kararini hakem verdi DURSUN BEY le ne alaka. yani gs parali adamlar mac mi satin aliyordu bunu diyon
Nazifoğlu: "Beşiktaş artık çok avantajlı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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