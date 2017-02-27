Kimseye kırgın değilim
Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, kulüple sözleşme uzatıp uzatmayacağı ile ilgili olarak, "Bu konu 2 hafta içinde belli olacak. Basına değil yönetime yanıt vereceğim. Açık yüreklilikle fikrimi söyleyeceğim. Kimseye de kırgın değilim" diye konuştu.
ÖZ GÜVEN KAYBI VAR
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında kazanma adına arzulu oynadıklarını ancak öz güven kaybının maça damga vurduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Yine de sezon sonunda iyi yerlerde olacağız" açıklamasını yaptı.
ÖZ GÜVEN KAYBI VAR
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında kazanma adına arzulu oynadıklarını ancak öz güven kaybının maça damga vurduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Yine de sezon sonunda iyi yerlerde olacağız" açıklamasını yaptı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Kimseye kırgın değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.