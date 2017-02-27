 Kimseye kırgın değilim – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kimseye kırgın değilim

    Kimseye kırgın değilim
    Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, kulüple sözleşme uzatıp uzatmayacağı ile ilgili olarak, "Bu konu 2 hafta içinde belli olacak. Basına değil yönetime yanıt vereceğim. Açık yüreklilikle fikrimi söyleyeceğim. Kimseye de kırgın değilim" diye konuştu.

    ÖZ GÜVEN KAYBI VAR
    Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında kazanma adına arzulu oynadıklarını ancak öz güven kaybının maça damga vurduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Yine de sezon sonunda iyi yerlerde olacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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