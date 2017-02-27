Kayseri’nin keyfi süper
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de çıkış yakalayan ve son dört maçını kazanan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Başkan Erol Bedir, "İleriye umutla bakıyoruz, umutla bakmamız için çok sebep var" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Kayseri’nin keyfi süper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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