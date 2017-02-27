 Kayseri’nin keyfi süper – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kayseri’nin keyfi süper

    Kayseri’nin keyfi süper
    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de çıkış yakalayan ve son dört maçını kazanan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Başkan Erol Bedir, "İleriye umutla bakıyoruz, umutla bakmamız için çok sebep var" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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