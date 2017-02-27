Karabük'ten Barisic'e hediye
Karadeniz ekibi, Tudor’un ardından takımın başına getirdiği Barisic ile çıktığı ilk maçta G.Birliği’ni 39’da penaltıdan Seleznyov’un attığı golle mağlup etti.
Karabükspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 39. dakikada penaltıdan Yevhen Seleznyov kaydetti. Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Karabükspor'un başına geçen Zoran Barisic, yeni takımının başında ilk kez sahne alırken galibiyet sevinci yaşadı. Karabükspor'un devre arasında renklerine bağladığı 31 yaşındaki Seleznyov, 6. maçında 3. golüne ulaştı.
KARABÜK 30 PUANA ÇIKTI
Alınan bu sonucun ardından Karabük puanını 30 yaparken, G.Birliği 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Karabük deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak. Gençler, Akhisar'ı konuk edecek.
ŞANSIMIZ İYİYDİ
G.Birliği'ni 1-0 mağlup eden Karabükspor'un teknik direktörü Zora Barisic, "Şans bizden yanaydı ve galip gelen taraf biz olduk." dedi. Tecrübeli hoca, "Daha iyi olmak için çalışacağız" diye konuştu.
KAZANAN HAKLIDIR
G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat sahada iyi bir mücadele olduğunu belirtti ve ekledi: "İlk yarıda kötü, ikinci yarıda iyiydik. Ancak puan için yetmedi. Kazanan haklıdır. Maçın hakemi Barış Şimşek'i de iyi yönetimi nedeniyle kutlarım."
KARABÜK 30 PUANA ÇIKTI
Alınan bu sonucun ardından Karabük puanını 30 yaparken, G.Birliği 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Karabük deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak. Gençler, Akhisar'ı konuk edecek.
ŞANSIMIZ İYİYDİ
G.Birliği'ni 1-0 mağlup eden Karabükspor'un teknik direktörü Zora Barisic, "Şans bizden yanaydı ve galip gelen taraf biz olduk." dedi. Tecrübeli hoca, "Daha iyi olmak için çalışacağız" diye konuştu.
KAZANAN HAKLIDIR
G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat sahada iyi bir mücadele olduğunu belirtti ve ekledi: "İlk yarıda kötü, ikinci yarıda iyiydik. Ancak puan için yetmedi. Kazanan haklıdır. Maçın hakemi Barış Şimşek'i de iyi yönetimi nedeniyle kutlarım."
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Karabük'ten Barisic'e hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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