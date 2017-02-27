 Karabük'ten Barisic'e hediye – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Karabük'ten Barisic'e hediye

    Karabük'ten Barisic'e hediye

    Karadeniz ekibi, Tudor’un ardından takımın başına getirdiği Barisic ile çıktığı ilk maçta G.Birliği’ni 39’da penaltıdan Seleznyov’un attığı golle mağlup etti.

    sahasında konuk ettiği 'ni 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 39. dakikada penaltıdan Yevhen Seleznyov kaydetti. Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Karabükspor'un başına geçen Zoran Barisic, yeni takımının başında ilk kez sahne alırken galibiyet sevinci yaşadı. Karabükspor'un devre arasında renklerine bağladığı 31 yaşındaki Seleznyov, 6. maçında 3. golüne ulaştı.

    KARABÜK 30 PUANA ÇIKTI
    Alınan bu sonucun ardından Karabük puanını 30 yaparken, G.Birliği 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Karabük deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak. Gençler, Akhisar'ı konuk edecek.

    ŞANSIMIZ İYİYDİ
    G.Birliği'ni 1-0 mağlup eden Karabükspor'un teknik direktörü Zora Barisic, "Şans bizden yanaydı ve galip gelen taraf biz olduk." dedi. Tecrübeli hoca, "Daha iyi olmak için çalışacağız" diye konuştu.

    KAZANAN HAKLIDIR
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat sahada iyi bir mücadele olduğunu belirtti ve ekledi: "İlk yarıda kötü, ikinci yarıda iyiydik. Ancak puan için yetmedi. Kazanan haklıdır. Maçın hakemi Barış Şimşek'i de iyi yönetimi nedeniyle kutlarım."
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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