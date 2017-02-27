Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı

İstanbul'a yeni taşınan Tudor henüz bir eve yerleşmediği için Başkan Dursun Özbek'in otelinde kaldığı belirtilirken, Hırvat teknik adam kendisine tahsis edilen araba ile oğluyla birlikte TT Arena'dan ayrıldı.Yazarımız Rıdvan Dilmen'in hakkında "Bu maçtan sonra Çin'e bile satılabilir" diye yorum yaptığı Lukas Podolski, dünkü maç sonrası top toplayıcılık yapan alt yapı oyuncularını taşıyan otobüse binerek stattan ayrıldı. Mutsuz olduğu gözlenen ve takımdan uzak kalmak isteyen Podolski, daha önce de malzemecilerin otobüsüyle Florya'ya gitmişti.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tudor, iç sahada mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "Mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı ama aldığımız sonuçtan dolayı üzgünüm. Diğer taraftan bana göre beraberlik maçıydı. Futbolda detaylar ortaya çıkabiliyor. Bu detay da bugün şans faktörüydü. Rakibimiz de bir şans golü attı ve kazandı. Yine de onları tebrik ediyoruz" dedi.



Ligde şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurgulayan teknik adam, "Hala çok fazla oynanacak olan maçlar var. Puan farkı olabilir ama 12 maçımız var. Odaklanmamız gereken nokta, daha iyi bir yere nasıl gelebileceğimiz. Maç maç bakarak, bir pazardan diğer pazar gününe kadar, üzerine ne kadar koyabilirsek o kadar iyi olur bizim için" ifadelerini kullandı.



Atınç'la Yasin arasında ilk yarıda yaşanan pozisyonla ilgili olarak Tudor, "Penaltı pozisyonunu görmedim. Televizyondan bir kez daha izlemem gerekiyor. Talisca'nın Selçuk'a yaptığı harekette sarı kart verilebilir ama kırmızı kart verilmezdi" şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıldan sonra üzerine koyarak gittiğini dile getiren Igor Tudor, "Bizim öncelikle takım olmamız gerekiyor. Geçen seneden şampiyon gelen bir Beşiktaş takımı var ve bu sene aralarına katılan birkaç oyuncu var. Bizim daha bir takım olmamız lazım. Bugün sahada gördüğüm eksiler de var artılar da var. Eksileri sizinle konuşmam doğru olmaz. Ama bunları futbolcularımla konuşacağım" diye konuştu.



Bugün sahaya kazanmak için çıktıklarını sözlerine ekleyen Tudor, "Tabii ki biz kazanmak için çıktık sahaya. Beraberlik için çıkmadık. Ama bu maçı izleyenler genel olarak karşılaşmanın 0-0 biteceğini söyleyebilirdi. Ama dürüst olmak gerekirse biz daha açık şanslar yakaladık. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Net pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Onlar bir şans golü attı ve kazandılar. Bugün sistem hakkında konuşursunuz. Ama önemli olan mantalite ve oyun tarzıdır. Taktikler aslında çok çok önemli değildir. Önemli olan takım olmak ve beraber olmak. Sahadaki 11 oyuncunun kesinlikle bunlara odaklanıp oyununu oynaması gerekiyor. Önemli olan mantalite ve oyun tarzı" şeklinde konuştu.



Takımın çıkarı için hareket ettiğinin altını çizen Tudor, "Şu ana kadar 7 antrenman yapabildik birlikte. Benim odaklandığım tek nokta takımın çıkarı. Diğer taraftan uzun zamandır takımla birlikte değilim. Takımdaki futbolcularla ilgili olarak kısa sürede yargıya varmam doğru olmaz. Burada herkes futbolu çok seviyor. Türkiye, futbolu yaşayan bir ülke. Farklı yorumlar yapılacaktır. Ancak şu an için bunları konuşmak erken" dedi.



Sneijder'in sakatlıktan yeni döndüğünü ifade eden Tudor, "4-5 gün antrenman yapabildi. Bundan dolayı böyle bir performans çıktı ortaya. Bütün oyuncularım benim için çok önemli. Eren ve Garry değişikliğini son 20 dakikada yaptık. Yüklenmeye başladığımız dakikalardı. Dediğim gibi oynayan ve oynamayan bütün oyuncuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı



Karabük'ün başında Beşiktaş'a karşı galibiyete kazanmasına karşın bu maçta kaybedildiğinin söylenmesi üzerine Tudor, "Tabii ki ikisi de birbirinden farklı maçlar. İki maçı aynı kefeye koymak doğru olmaz. Karabük takımı, 6-7 aydır beraber çalıştığım bir takımdı. Burada ise 6-7 gündür takımlayım. Beraber oynatmayı planladığım sistemde antrenmanlarımızın etkisiyle fizik olarak hazırlanarak oynayacağız" şeklinde konuştu.



Teknik adam, Karabükspor'dan ayrılığı ile ilgili yöneltilen soruya da, "Karabük hikayesi artık geçmiş bir hikaye. Ben unuttum bile söylenenleri" yanıtını verdi.