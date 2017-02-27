Herkes penaltı sandı ama...
Karşılaşmanın 13. dakikasında Yasin Öztekin, Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Hakem Bülent Yıldırım autu işaret ettiği pozisyonda siyah-beyazlılar hakemin penaltı noktasını gösterdiğini düşünerek bir süre itiraz etti.
Türk Telekom Arena'daki derbi tempolu başladı. Karşılaşmanın ilk bölümünde penaltı tartışması yaşandı.
Ceza sahasında Atınç Nukan'la girdiği ikili mücadelede Yasin Öztekin' yerde kaldı.
Maçın hakemi Bülent Yıldırım bu pozisyonda autu işaret etti. Beyaz noktayı gösterdiğini düşünen siyah-beyazlılar tepki hakemin çevresini sardı, Yasin Öztekin başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular ise sevinç yaşadı.
Ardından hakem Yıldırım'ın ceza sahasından uzaklaşıp aut demesiyle bu kez Galatasaraylı futbolcular soluğu hakemin yanında aldı ve penaltı itirazında bulundu.
GALATASARAY'DAN RESMİ TEPKİ
Hakem Bülent Yıldırım'ın kararı sosyal medyada geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı da pozisyon sonrası sessiz kalmadı. Yasin - Atınç mücadelesinin fotoğraflarını paylaşan Galatasaray twitter sayfası, "Hakem Bülent Yıldırım, bu pozisyonu es geçti" ifadelerini kullandı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:04
- Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Toplam 11
Yorum
TALİSCA BEY DİYECEKSİNİZ Taliscaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 6
Yorum
maç bitmeden AĞLAMAYA BAŞLADINIZ MI
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 6
Yorum
VezirParmağı Pardon hacı da ihlal nerede? Cüce Yasin dev Atınç'ın kolunun altına girmiş. İtme kakma yok. Ayaklar temiz. Sen istedin diye mi penaltı?
Herkes penaltı sandı ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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