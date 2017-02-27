Herkes penaltı sandı ama...

Türk Telekom Arena'daki derbi tempolu başladı. Karşılaşmanın ilk bölümünde penaltı tartışması yaşandı.

Ceza sahasında Atınç Nukan'la girdiği ikili mücadelede Yasin Öztekin' yerde kaldı.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım bu pozisyonda autu işaret etti. Beyaz noktayı gösterdiğini düşünen siyah-beyazlılar tepki hakemin çevresini sardı, Yasin Öztekin başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular ise sevinç yaşadı.

Ardından hakem Yıldırım'ın ceza sahasından uzaklaşıp aut demesiyle bu kez Galatasaraylı futbolcular soluğu hakemin yanında aldı ve penaltı itirazında bulundu.







GALATASARAY'DAN RESMİ TEPKİ

Hakem Bülent Yıldırım'ın kararı sosyal medyada geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı da pozisyon sonrası sessiz kalmadı. Yasin - Atınç mücadelesinin fotoğraflarını paylaşan Galatasaray twitter sayfası, "Hakem Bülent Yıldırım, bu pozisyonu es geçti" ifadelerini kullandı.











