 Herkes penaltı sandı ama... – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Herkes sandı ama...

    Herkes penaltı sandı ama...

    Karşılaşmanın 13. dakikasında , ile girdiği ikili mücadelede bekledi. Hakem autu işaret ettiği pozisyonda siyah-beyazlılar hakemin penaltı noktasını gösterdiğini düşünerek bir süre itiraz etti.

    Türk Telekom Arena'daki derbi tempolu başladı. Karşılaşmanın ilk bölümünde tartışması yaşandı.

    Ceza sahasında 'la girdiği ikili mücadelede ' yerde kaldı.

    Maçın hakemi bu pozisyonda autu işaret etti. Beyaz noktayı gösterdiğini düşünen siyah-beyazlılar tepki hakemin çevresini sardı, Yasin Öztekin başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular ise sevinç yaşadı.

    Ardından hakem Yıldırım'ın ceza sahasından uzaklaşıp aut demesiyle bu kez Galatasaraylı futbolcular soluğu hakemin yanında aldı ve penaltı itirazında bulundu.



    GALATASARAY'DAN RESMİ TEPKİ
    Hakem Bülent Yıldırım'ın kararı sosyal medyada geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı da pozisyon sonrası sessiz kalmadı. Yasin - Atınç mücadelesinin fotoğraflarını paylaşan Galatasaray twitter sayfası, "Hakem Bülent Yıldırım, bu pozisyonu es geçti" ifadelerini kullandı.





    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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