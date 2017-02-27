 Guti'den Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    'den paylaşımı

    Guti'den Beşiktaş paylaşımı

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın ardından 'ın eski oyuncularından yıldız isim Hernandez, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımı yaptı.

    Guti, puan tablosunu paylaşarak "Harikasın Beşiktaş" ifadelerini kullandı.




    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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