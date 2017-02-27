Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski oyuncularından yıldız isim Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımı yaptı.
Guti, puan tablosunu paylaşarak "Harikasın Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
Guti'den Beşiktaş paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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