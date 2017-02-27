G.Saraylı taraftarlardan yönetim protestosu
Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük darbe aldığı mücadelenin sonunda Sarı - Kırımızılı taraftarlar, yönetimi protesto ettiler.
"Yönetim istifa" diye bağıran taraftarlar maç çıkışı Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın'ı da protesto ettiler.
CENGİZ ÖZYALÇIN'A TEPKİ
Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasının ardından protokol çıkışında sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'a tepki gösterdi. Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında üzüntülü olan sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol girişinde tepkilerini gösterdi. Taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın çıkmasının ardından ise tepkileri daha da arttırdı. Özyalçın'ı arabasına kadar takip eden Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Cengiz Özyalçın daha sonra arabasına binip, stattan ayrıldı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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