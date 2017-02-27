 Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım – Fotomaç – 27 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray - | Canlı Anlatım

    Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım

    TT Arena’da dev düello. Tudor’la yeni bir hava yakalayan Galatasaray ile lider karşı karşıya geliyor. Liderin 7 puan gerisinde olan Cimbom ya “Tamam” ya “Devam” diyecek. Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yürüyüşünü daha da hızlandırmak istiyor.

    Galatasaray- derbisi bu haftanın en önemli mücadelesi. Bu maç derbi olmasının yanı sıra ligin zirvesini yakından ilgilendirmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.

    Ligin 22. haftasının kapanışını yapacak derbi maçında Beşiktaş zirvedeki yerini sağlama almayı hedeflerken, Galatasaray ise yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ilk galibiyetini derbi maçında almak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    STAT: Türk Telekom Arena
    SAAT: 20.00
    HAKEM: Bülent YILDIRIM
    GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.