Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım
TT Arena’da dev düello. Tudor’la yeni bir hava yakalayan Galatasaray ile lider Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Liderin 7 puan gerisinde olan Cimbom ya “Tamam” ya “Devam” diyecek. Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yürüyüşünü daha da hızlandırmak istiyor.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu haftanın en önemli mücadelesi. Bu maç derbi olmasının yanı sıra ligin zirvesini yakından ilgilendirmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.
Ligin 22. haftasının kapanışını yapacak derbi maçında Beşiktaş zirvedeki yerini sağlama almayı hedeflerken, Galatasaray ise yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ilk galibiyetini derbi maçında almak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
STAT: Türk Telekom Arena
SAAT: 20.00
HAKEM: Bülent YILDIRIM
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:42
- Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Aras Gelen giden aynı kadroyu çıkarıp farklı sonuç bekliyor. Tudor da fazla dayanmaz bu klube
- Demba Ba gelemiyor
Toplam 5
Yorum
nuri veli bir garip transfer...gelmese daha iyiydi...
- Kartal dikine Aslan yana
Toplam 6
Yorum
RESPECT Bu kadro şampiyon olamaz kardeşim istersen conte yi getir orta saha defans ve forvet full değişecek ve sağlam yedek alınacak onlarada
Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.