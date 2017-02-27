Galatasaray - Beşiktaş | Canlı Anlatım

Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu haftanın en önemli mücadelesi. Bu maç derbi olmasının yanı sıra ligin zirvesini yakından ilgilendirmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.

Ligin 22. haftasının kapanışını yapacak derbi maçında Beşiktaş zirvedeki yerini sağlama almayı hedeflerken, Galatasaray ise yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ilk galibiyetini derbi maçında almak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.



STAT: Türk Telekom Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Bülent YILDIRIM

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.



