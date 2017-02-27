Florya'da G.Saray'a protestolu karşılama
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar yönetimi istifaya davet ettiler.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile son buldu. Alınan mağlubiyet sonrası az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek tepkilerini 'yönetimi istifa' ve 'en büyük taraftar futbolcular sahtekar' sloganları ile dile getirdiler.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 4
Yorum
BJK NE OLDU TUDOR EFENDİ DEMEKİ BÜYÜK KONUŞMIYACAKSIN KARABÜKTE 3 MAÇ ALDIN HEMEN DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLAN ETTİLER YAZIKLAR OLSUN
- Talisca'dan yönetime mesaj"
Toplam 6
Yorum
Anlarsınız ilerde Hazmedemeyince :D:D:D ... Hala anlamıyorsunuz ... Finanasal bilançolara bakınca ANLARSINIZ ... Bu sadece bir başlangıç ...
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 35
Yorum
marasli peki ögretici penalti degil kararini hakem verdi DURSUN BEY le ne alaka. yani gs parali adamlar mac mi satin aliyordu bunu diyon
Florya'da G.Saray'a protestolu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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