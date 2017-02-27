Florya'da G.Saray'a protestolu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile son buldu. Alınan mağlubiyet sonrası az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek tepkilerini 'yönetimi istifa' ve 'en büyük taraftar futbolcular sahtekar' sloganları ile dile getirdiler.