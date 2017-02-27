Beşiktaşlılar Kars’ta sokağa döküldü
Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars’ta soğuk havaya aldırış etmeyen Beşiktaşlılar sokağa döküldü.
Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ne çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşadılar.
Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaşlılar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi üzerinde sloganlar atarak bir süre dolaşan Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldılar.
Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaşlılar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi üzerinde sloganlar atarak bir süre dolaşan Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldılar.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
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