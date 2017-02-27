 Beşiktaşlılar Kars’ta sokağa döküldü – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Beşiktaşlılar Kars’ta sokağa döküldü

    Beşiktaşlılar Kars’ta sokağa döküldü

    Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars’ta soğuk havaya aldırış etmeyen Beşiktaşlılar sokağa döküldü.

    Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ne çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşadılar.
    Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaşlılar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi üzerinde sloganlar atarak bir süre dolaşan Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldılar.


    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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