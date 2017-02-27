Başakşehir kendine geldi
Kritik Osmanlı deplasmanında 7’de Mustafa Pektemek’in kafa golüyle kazanmayı bildi. 2 maç sonra kara bulutları dağıttı, puanını 46 yaptı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi yapan Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. 90+1'de konuk ekipte Epureanu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 46'ya çıkarırken, Osmanlıspor 30 puanda kaldı.
İKİ MAÇ SONRA GALİP GELDİ
Maç sonrasında İstanbul ekibi galibiyeti saha içinde kutladı. Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir 5 maç aradan sonra deplasmandaki bir lig maçından 3 puanla ayrılmış oldu. Aynı zamanda Başakşehir, ligde 2 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Osmanlı ise 6'ıncı yenilgisini aldı.
TAKIMI KUTLARIM
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı mutlaka kazanmaları gereken bir maçta üç puan aldıklarını belirterek, "Maça iyi başladık ve öne geçtik. Kalemizi iyi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.
GOL BULAMADIK
Osmanlıspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, Başakşehir önünde pozisyona girdiklerini ama gol bulamadıklarını dile getirdi. Akçay, "Hücumda daha üretken olmalıydık. En azından bir puan almamız gerekiyordu. Çok üzgünüz" dedi.
İKİ MAÇ SONRA GALİP GELDİ
Maç sonrasında İstanbul ekibi galibiyeti saha içinde kutladı. Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir 5 maç aradan sonra deplasmandaki bir lig maçından 3 puanla ayrılmış oldu. Aynı zamanda Başakşehir, ligde 2 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Osmanlı ise 6'ıncı yenilgisini aldı.
TAKIMI KUTLARIM
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı mutlaka kazanmaları gereken bir maçta üç puan aldıklarını belirterek, "Maça iyi başladık ve öne geçtik. Kalemizi iyi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.
GOL BULAMADIK
Osmanlıspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, Başakşehir önünde pozisyona girdiklerini ama gol bulamadıklarını dile getirdi. Akçay, "Hücumda daha üretken olmalıydık. En azından bir puan almamız gerekiyordu. Çok üzgünüz" dedi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Başakşehir kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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