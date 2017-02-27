 Başakşehir kendine geldi – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Başakşehir kendine geldi

    Başakşehir kendine geldi

    Kritik Osmanlı deplasmanında 7’de Mustafa Pektemek’in kafa golüyle kazanmayı bildi. 2 maç sonra kara bulutları dağıttı, puanını 46 yaptı.

    'de zirve mücadelesi yapan Başakşehir deplasmanda 'u 1-0 yendi. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. 90+1'de konuk ekipte Epureanu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu galibiyetin ardından puanını 46'ya çıkarırken, Osmanlıspor 30 puanda kaldı.

    İKİ MAÇ SONRA GALİP GELDİ
    Maç sonrasında İstanbul ekibi galibiyeti saha içinde kutladı. Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir 5 maç aradan sonra deplasmandaki bir lig maçından 3 puanla ayrılmış oldu. Aynı zamanda Başakşehir, ligde 2 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Osmanlı ise 6'ıncı yenilgisini aldı.

    TAKIMI KUTLARIM
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü mutlaka kazanmaları gereken bir maçta üç puan aldıklarını belirterek, "Maça iyi başladık ve öne geçtik. Kalemizi iyi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

    GOL BULAMADIK
    Osmanlıspor'un hocası , Başakşehir önünde pozisyona girdiklerini ama gol bulamadıklarını dile getirdi. Akçay, "Hücumda daha üretken olmalıydık. En azından bir puan almamız gerekiyordu. Çok üzgünüz" dedi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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