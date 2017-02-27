Ay: Pes etmeyeceğiz
Bursaspor Başkanı: Saldırganlar yakalanacak. Yönetim görevinin başında. Gerçek taraftar takıma sahip çıkar.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Bu olay tarihimize kara bir leke olarak geçti" dedi. Tüm camia gibi kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Ay, "Bu bir oyun. Otobüse bıçakla girmek, oyunculara saldırmak büyük ayıp. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunları yapanlar yakalanacak" diye konuştu. Ay, takımın iyi gitmediğini çünkü transferde planlama hataları yaptıklarını kaydederek, "Her kulüp zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Biz pes etmiyoruz. Görevimizin başındayız. Gerçek taraftar takıma sahip çıkar" dedi.
TFF'DEN KINAMA MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor'a taraftarları tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bursaspor camiasına geçmiş olsun dilerken, olayda yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz" denildi.
TFF'DEN KINAMA MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor'a taraftarları tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bursaspor camiasına geçmiş olsun dilerken, olayda yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz" denildi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Ay: Pes etmeyeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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