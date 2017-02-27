 Ay: Pes etmeyeceğiz – Fotomaç – 27 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ay: Pes etmeyeceğiz

    Ay: Pes etmeyeceğiz

    Başkanı: Saldırganlar yakalanacak. Yönetim görevinin başında. Gerçek taraftar takıma sahip çıkar.

    Başkanı , Kasımpaşa maçının ardından futbolculara yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Bu olay tarihimize kara bir leke olarak geçti" dedi. Tüm camia gibi kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Ay, "Bu bir oyun. Otobüse bıçakla girmek, oyunculara saldırmak büyük ayıp. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunları yapanlar yakalanacak" diye konuştu. Ay, takımın iyi gitmediğini çünkü transferde planlama hataları yaptıklarını kaydederek, "Her kulüp zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Biz pes etmiyoruz. Görevimizin başındayız. Gerçek taraftar takıma sahip çıkar" dedi.

    TFF'DEN KINAMA MESAJI
    Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor'a taraftarları tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bursaspor camiasına geçmiş olsun dilerken, olayda yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz" denildi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ay: Pes etmeyeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.