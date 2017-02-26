Pektemek'ten altın kafa
Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu.
Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşma sat 16.00'da başladı.
Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı zorlu karşılaşmada Medipol Başakşehir'e zirve yarışında çok değerli 3 puanı getiren golü, henüz 7. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kestiği isabetli ortaya Mustafa Pektemek vurduğu kafayla kaydetti.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan ligin ikinci sırasındaki Medipol Başakşehir 46 puana ulaşırken 7. sıradaki Osmanlıspor 30 puanda kaldı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:54
- Kocaman özlem
Toplam 61
Yorum
FB Kocaman da savunma ağırlıklı korkak bir futbol oynatıyordu. Ne kocamanı nede Azizin getireceği bir hocayı istemiyoruz.Yeni yönetim istiyoruz
- Bursaspor'a saldırı!
Toplam 1
Yorum
Yeşil beyaz Zamanında Trabzonda Fener otobüsüne saldırı yapıldığında herkes adam gibi tepki koyabilseydi bu işler bu gün bu noktaya gelmezdi.. Yazık
- Aboubakar için operasyon
Toplam 23
Yorum
cihanfx bu adam yerine osmanlıspor dan ndiaye alırım takım resmen uçar
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