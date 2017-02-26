 Pektemek'ten altın kafa – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Pektemek'ten altın kafa

    Pektemek'ten altın kafa

    Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşma sat 16.00'da başladı.

    Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı zorlu karşılaşmada Medipol Başakşehir'e zirve yarışında çok değerli 3 puanı getiren golü, henüz 7. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kestiği isabetli ortaya Mustafa Pektemek vurduğu kafayla kaydetti.

    Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan ligin ikinci sırasındaki Medipol Başakşehir 46 puana ulaşırken 7. sıradaki Osmanlıspor 30 puanda kaldı.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:54
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