Korkusuzlar
Derbide Tudor’un “Saldır ve yok et” planına karşılık Güneş “Önce durdur, sonra vur” taktiği hazırladı.
SİLAHIMIZ CESARET
Galatasaray, 7 puan farkı 4'e indirmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda. Fırsatı kaçırmak istemeyen Igor Tudor'un oyun planı 'hücum' üzerine kurulu. Florya'da sürekli 'cesaret' konuşmaları yapan sarı-kırmızılı hoca, "Gösterin onlara" diyerek futbolcularını fişekliyor! Genç çalıştırıcı, son toplantıda yine gazı verdi, "Korkmayın, yürekli oynayın. Korkarsak ve bunu rakibe hissettirirsek kaybederiz" dedi. Takımından oyunu ileriye yığmalarını isteyen Tudor; Sneijder, Bruma ve Podolski'ye özel çalışmalar yaptırdı.
SAKİN KAL İŞİ BİTİR
Lider Beşiktaş, G.Saray'ı yenerse rakibi ile puan farkını 10 puana yükseltecek ve dev bir engeli daha aşacak. Beraberlik de kayıp sayılmayacak. Şenol Güneş'in TT Arena planı "önce durdur, sonra vur". Tecrübeli hoca, bunu öğrencileriyle de paylaştı. Güneş, "Kontrolü elde tutun ve sakin kalın, rakibin oyunu hızlandırmasına izin vermeyin. Gücünüzü ise ekonomik kullanın. İlk yarıda gol yemezsek, ikinci yarıda vitesi artırıp maçı kazanırız" diyerek futbolcularından oyun planına sadık kalmalarını istedi.
Galatasaray, 7 puan farkı 4'e indirmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda. Fırsatı kaçırmak istemeyen Igor Tudor'un oyun planı 'hücum' üzerine kurulu. Florya'da sürekli 'cesaret' konuşmaları yapan sarı-kırmızılı hoca, "Gösterin onlara" diyerek futbolcularını fişekliyor! Genç çalıştırıcı, son toplantıda yine gazı verdi, "Korkmayın, yürekli oynayın. Korkarsak ve bunu rakibe hissettirirsek kaybederiz" dedi. Takımından oyunu ileriye yığmalarını isteyen Tudor; Sneijder, Bruma ve Podolski'ye özel çalışmalar yaptırdı.
SAKİN KAL İŞİ BİTİR
Lider Beşiktaş, G.Saray'ı yenerse rakibi ile puan farkını 10 puana yükseltecek ve dev bir engeli daha aşacak. Beraberlik de kayıp sayılmayacak. Şenol Güneş'in TT Arena planı "önce durdur, sonra vur". Tecrübeli hoca, bunu öğrencileriyle de paylaştı. Güneş, "Kontrolü elde tutun ve sakin kalın, rakibin oyunu hızlandırmasına izin vermeyin. Gücünüzü ise ekonomik kullanın. İlk yarıda gol yemezsek, ikinci yarıda vitesi artırıp maçı kazanırız" diyerek futbolcularından oyun planına sadık kalmalarını istedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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