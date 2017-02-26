Karabük'te Gençler'e geçit yok
Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barış Şimşek düdük çaldı.
Saat 13.30'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin tek golünü 39. dakikada penaltı atışından Yevhen Seleznyov kaydetti.
Maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Karabükspor bu sonucun ardından 30 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken 13. sıradaki Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
Karabükspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3 Mart Cuma günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise 6 Mart Pazartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:19
- Kocaman özlem
Toplam 47
Yorum
hasan aziz başkanla zor ama aykut hoca fb için çok iyi olur eger kabul ederse inş. seçim olurda ali koç ta başkan olur...
- Kararını yazın verecek
Toplam 2
Yorum
akıllı ol yeter şuanda 27 yaşında seneye 28 bıktık artık genç ucuz ve yetekli futbolcular alın çok şeymi istiyoruz sizden
- Kocaman özlem
Toplam 47
Yorum
... Tek çare Ali Koç başkası değil. Takımın başına da Rıdvan Dilmen gelmeli!!!
Karabük'te Gençler'e geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.