 Karabük'te Gençler'e geçit yok – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Karabük'te Gençler'e geçit yok

    Karabük'te Gençler'e geçit yok

    Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barış Şimşek düdük çaldı.

    Saat 13.30'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin tek golünü 39. dakikada penaltı atışından Yevhen Seleznyov kaydetti.

    Maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Karabükspor bu sonucun ardından 30 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken 13. sıradaki Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.

    Karabükspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3 Mart Cuma günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise 6 Mart Pazartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük'te Gençler'e geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.