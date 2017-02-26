 Gaziantepspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Gaziantepspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

    Son 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya’da gözler zorlu deplasmana çevrildi. Sarı-lacivertliler, lig sonuncusunu devirerek yeni sayfa açmaya hazırlanıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı.

    Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen sezonun kalanında artık hata yapmak istemiyor. Elinde en yakın hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Kanarya, matematiksel olarak devam ettiği sürece şampiyonluk şansını kovalayacak. Teknik direktör Dick Advocaat da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bunun altını çizerken en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almaları gerektiğini öğrencilerine iletti.

    62. RANDEVU
    Fenerbahçe ile bugüne kadar 61 kez karşı karşıya geldiler. Sarı- lacivertliler 41 defa sahayı galibiyetle terk ederken, Antep 11 kez kazandı. 9 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

    4 İSİM SINIRDA
    Kanarya'da 4 futbolcu sarı kart sınırında. Volkan Şen, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan kart görmeleri halinde Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.




    STAT: Gaziantep Arena
    SAAT: 19:00

    HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
    YAYIN: beIN SPORTS

    GAZİANTEPSPOR: Victor, Elyasa, Reis, Pedroso, Barış, Ben Hatira, Sefa, Fatau, Marcinho, Kisliak, Ghilas
    TEKİNK DİREKTÖR: Bülent Uygun

    FENERBAHÇE: Fabiano, Van Der Wiel, Neustader, Skrtel, İsmail, Ozan Tufan, Alper, Mehmet Topal, Lens, Volkan Şen, Sow
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:53
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