Gaziantepspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen Fenerbahçe sezonun kalanında artık hata yapmak istemiyor. Elinde en yakın hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Kanarya, matematiksel olarak devam ettiği sürece şampiyonluk şansını kovalayacak. Teknik direktör Dick Advocaat da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bunun altını çizerken en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almaları gerektiğini öğrencilerine iletti.

62. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantepspor bugüne kadar 61 kez karşı karşıya geldiler. Sarı- lacivertliler 41 defa sahayı galibiyetle terk ederken, Antep 11 kez kazandı. 9 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

4 İSİM SINIRDA

Kanarya'da 4 futbolcu sarı kart sınırında. Volkan Şen, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan kart görmeleri halinde Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.









STAT: Gaziantep Arena

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS



GAZİANTEPSPOR: Victor, Elyasa, Reis, Pedroso, Barış, Ben Hatira, Sefa, Fatau, Marcinho, Kisliak, Ghilas

TEKİNK DİREKTÖR: Bülent Uygun

FENERBAHÇE: Fabiano, Van Der Wiel, Neustader, Skrtel, İsmail, Ozan Tufan, Alper, Mehmet Topal, Lens, Volkan Şen, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat