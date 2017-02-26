 Bursaspor'a saldırı! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    'a saldırı!

    Bursaspor'a saldırı!

    Kasımpaşa yenilgisine öfkelenen taraftarlar, kaleci Harun Tekin’i darp etti. Ellerinde bıçak olduğu da ifade edilen kişiler tespit edildi. Başkan Ay, “Bunlar planlı oyun” dedi.

    Kasımpaşa'ya farklı yenilen Bursaspor dönüş yolunda saldırı şoku yaşadı. Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Görgü tanıkları taraftarların bazılarının ellerinde bıçak olduğunu da ifade etti. Yeşil-beyazlı oyuncular bu esnada şok yaşarken otobüs içinde kargaşa çıktı.

    KALECİ HARUN'U DÖVDÜLER
    Olayda bazı futbolcular darp edilirken, kaleci Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi. Olay sonrası kaleci Harun Tekin'in hastaneye giderek darp raporu aldığı açıklandı. Futbolcular otobüse giren taraftarların sarhoş ve madde bağımlısı olduklarını da belirtti. Gece geç saatlerde tesislere gelen Bursaspor otobüsünün hasar aldığı, arka camının kırık olduğu ve tüm kafilenin büyük üzüntü yaşadığı da ifade edildi.



    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
    Gemlik'teki gişilerde yaşanan arbede sonrası olaylara karışıp kaçan 11 kişinin isimleri jandarma tarafından belirlendi. Yetkililer, "Arkadaşlarımız yakın olan ekip ile olaya müdahale etti. Kaçan kişilerin kimlik bilgileri bizde. Şikayetci olacağını söyleyen 'un müracaatını bekliyoruz" dediler.

    BAZI TARAFTARLAR GÖZALTINDA
    Bursaspor camiasını şok eden saldırı olayında, otobüste tam bir kargaşa yaşandığı öğrenildi. Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tüm futbolcular üzüntü yaşadı.



    OTELE GİTTİLER
    Saldırıdan sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri kafileyi eskort eşliğinde Bursa'ya gönderirken vücudunda morluklar olan Harun ise rapor aldı. Güvenlik güçlerinin kontrolünde Bursa'ya gelen takım otobüsü, futbolcuları benzer saldırının yaşanmaması için tesislere değil Sheraton Otel'e götürdü.

    BÖYLE TARAFTARLIK OLMAZ
    Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursa'da, taraftarların takım otobüsüne saldırması ve bazı oyuncuları darp etmesiyle birlikte yaşanan olaylar kulüpte hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Başkan Ali Ay basın toplantısı yaptı. Ay, "Böyle taraftarlık olmaz. Olayların bazı kimselerin oyunu olduğunu düşünüyorum. Takımda futbolcular, özellikle yabancılar büyük panik yaşadı. Hepsini yakalatacağız. En büyük hata otobüsün kapısının açılması" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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