Beşiktaş ile Galatasaray 341. randevuda

Beşiktaş ve Galatasaray, yarın oynayacakları derbiyle birlikte toplamda 341. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 340 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin 121, siyah-beyazlı ekibin ise 107 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazartesi günü saat 20.00'de TT Arena'da karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 340 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 107 galibiyet alırken, Galatasaray ise rakibini 121 defa mağlup etme başarısı gösterdi. Taraflar 112 maçta birbirine üstünlük sağlayamadı.



Son maçlarda Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçta ise üstünlük Galatasaray'da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, siyah-beyazlılar ise 2 galibiyet aldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Kara Kartal'ın 10 golüne, Cim-Bom 17 golle karşılık verdi.



Süper Lig'de 118. randevu

İki takım Süper Lig'de de 117 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 43, Beşiktaş 32 galibiyet aldı. 42 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 117 maçta sarı-kırmızılılar 146 kez rakip fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 123 gol kaydetti. Beşiktaş, son üç maçta ise Galatasaray'a kaybetmedi.



TT Arena'da son derbi Beşiktaş'ın

Beşiktaş, 8 Mayıs 2016'da Türk Telekom Arena'da oynanan son derbide rakibini Mario Gomez'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan son karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray, Eren ve Bruma'nın golleriyle maçın ilk yarısını önde kapamış olsa da Kartal, Marcelo ve Cenk Tosun'un gollerine engel olamamış ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.



Aslan evinde üstün

Galatasaray, toplamda evinde oynadığı 161 karşılaşmanın 75'ini kazandı. Siyah-beyazlılar ise rakip sahada 31 galibiyet alabildi. 55 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'de ise Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 58 maçın 23'ünde sarı-kırmızıların üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, bu maçların 14'ünü kazanırken, 21 maç da berabere bitti.



Beşiktaş üç maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı son üç maçı kaybetmedi. Kara Kartal, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik oldu. Ancak siyah-beyazlılar rakibi karşısında en son 2010-2011 yılları arasında dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.



TT Arena'da karşılıklı gol yok

İki takım arasında TT Arena'da oynanan son üç maçta karşılıklı gol atılmadı. Bu mücadelelerin ikisinden Galatasaray 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılırken, son karşılaşmayı ise Beşiktaş 1-0 kazandı.