Başkanların derbi karnesi

Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ta kulüp başkanları Dursun Özbek ile Fikret Orman, görev sürelerindeki derbi maçlarda galibiyetten çok mağlubiyet gördü.

Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 9 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, 7'si Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da oynanan bu maçlardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE BİR GALİBİYET

Galatasaray, Dursun Özbek döneminde Beşiktaş ile oynadığı derbi maçlarının sadece birini kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Özbek'in başkanlık koltuğunda oturduğu günden bu yana siyah-beyazlı takım ile 5 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların birini kazanan Galatasaray, 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde ise sahadan sahadan yenik ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Özbek döneminde Beşiktaş ile oynadığı derbilerde 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

FİKRET ORMAN DÖNEMİNDE 5 DERBİ KAZANILDI

Beşiktaş, 25 Mart 2012'de başkanlığa seçilen Fikret Orman döneminde toplamda 24 derbi maça çıktı. Siyah-beyazlı takım, üç dönemdir kulübü yöneten Fikret Orman başkanlığında oynadığı bu derbilerin 5'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini kaybetti.

Biri Ziraat Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa ve 22'si de Süper Lig'de yapılan bu derbilerde 24 gol atan Beşiktaş, rakiplerinin ise 40 gol bulmasını önleyemedi.

GALATASARAY KARŞISINDA 2 GALİBİYET SEVİNCİ

Fikret Orman, başkanlığı sırasında Galatasaray ile oynanan derbilerde iki kez galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Galatasaray ile oynadığı 12 maçın 2'sinde galip gelirken, 4'ünde berabere kaldı, 6'sını kaybetti. Beşiktaş, söz konusu iki galibiyeti şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon elde etti.

Orman başkanlığında sarı-kırmızılı takım ile oynadığı derbilerde 12 gol kaydeden Beşiktaş, rakibinden 21 gol yedi.