 Alanyaspor’dan kritik galibiyet – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ’dan kritik galibiyet

    Alanyaspor’dan kritik galibiyet
    'de ateş hattına girmek istemeyen evinde 'u 4-1 mağlup etti. Alanyaspor'un gollerini Omeruo, Emre Akbaba, Fernandes ve Love attı. Alanya, Susic yönetimindeki üçüncü maçında da yenilmedi. Adana son 3 maçını kaybetti.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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