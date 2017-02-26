Alanyaspor’dan kritik galibiyet
Süper Lig'de ateş hattına girmek istemeyen Alanyaspor evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Alanyaspor'un gollerini Omeruo, Emre Akbaba, Fernandes ve Love attı. Alanya, Susic yönetimindeki üçüncü maçında da yenilmedi. Adana son 3 maçını kaybetti.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Alanyaspor’dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.