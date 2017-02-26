 Akhisar üç attı üç puanı kaptı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akhisar üç attı üç puanı kaptı

    Akhisar üç attı üç puanı kaptı
    'de korkulu rüya görmek istemeyen Akhisar Belediyespor sahasında son haftaların formda takımı 'u 3-0 yendi. Ege takımının gollerini Özer(2) ve Aykut attı. Akhisar 27 puana ulaştı. Antalya'da sarı kart gören Eto'o cezalı duruma düştü.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar üç attı üç puanı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.