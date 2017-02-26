Akhisar üç attı üç puanı kaptı
Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen Akhisar Belediyespor sahasında son haftaların formda takımı Antalyaspor'u 3-0 yendi. Ege takımının gollerini Özer(2) ve Aykut attı. Akhisar 27 puana ulaştı. Antalya'da sarı kart gören Eto'o cezalı duruma düştü.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Akhisar üç attı üç puanı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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