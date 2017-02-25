Bursaspor'a Paşa darbesi

Timsah, 10 kişi kaldığı Kasımpaşa deplasmanında Titi, Tunay ve Koita’nın (2) golleriyle yıkılıp hayal kırıklığı yaşadı

Bursaspor'da düşüş devam ediyor... Kasımpaşa deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar, 10 kişi kaldıkları maçta sürklase oldular: 0-4. Maça iyi başlayan Bursaspor, 43'te topu elle kesen Ertuğrul'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Titi'nin penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 yenik giren Timsah, ikinci yarıda daha tutuk bir oyun sergiledi. Son haftaların başarılı ekibi Kasımpaşa; Tunay Torun ve Koita'nın (2) golleriyle farka gitti.



Üst üste 7. maçından galibiyet çıkaramayan Bursaspor, 22. haftayı 28 puanla kapatırken yenilmezlik serisini 3 maça yükselten Kasımpaşa aynı puanla tırmanışa geçti. Önümüzdeki hafta Bursaspor evinde Gaziantepspor'u ağırlarken, Kasımpaşa ise zorlu Kayserispor deplasmanına çıkacak.



KIRMIZIYA ABONE

Bursaspor bu sezon adeta kırmızı karta abone oldu. 22. hafta sonunda 7. kırmızı kartını gören yeşilbeyazlılar, oynadıkları bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanırken, F.Bahçe maçından 1 puanla ayrıldı. Bursaspor, geçen hafta da Kayseri deplasmanında 10 kişiyle 2-0 yenilmişti.