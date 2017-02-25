Atiker Konyaspor - Trabzonspor | Canlı Anlatım

Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor, 22'nci hafta mücadelesinde Konyaspor karşısından 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak istiyor.

Alanyaspor maçında ligin ikinci yarısında ilk puan kaybını yaşayan Fırtına, Konyaspor karşısında hem kaybı telafi etmeye, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmaya çalışacak. Ersun Yanal, Durica'nın sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda mecburi değişikliğe gitti ve Mustafa Akbaş ve Carl Medjani'yi sahaya sürdü.







İLK 11'LER



Konyaspor: Serkan, Skubic, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Ali Çamdalı, Volkan, Fofana, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.



Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Mustafa, Mas, Yusuf, Onazi, Medjani, Castillo, Olcay, Rodallega.