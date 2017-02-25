Alanyaspor'dan farklı galibiyet
Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u evinde 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı.
Süper Lig'de zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde gülen taraf sahadan 4-1 galip ayrılan Aytemiz Alanyaspor oldu.
13. dakikada Vagner Love'un attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım 37. dakikada Kenneth Omeruo'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-0
Adanaspor 71. dakikada Magaye Gueye'nin penaltı golüyle ümitlense de Junior Fernandes 74. dakikada skoru 3-1'e getirdi, 90. daikkada sahneye çıkan Emre Akbaba ise skoru belirledi: 4-1
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken tehlike bölgesinden de uzaklaştı. Adanaspor ise 22. hafta sonunda 17 puanda kaldı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:04
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Toplam 6
Yorum
Eaglewatch81 Yahu bu adamın derdi nedir acaba birisi bulsun şunun sıkıntısını
- Bilal’e kulüp aranıyor
Toplam 3
Yorum
Eaglewatch81 kardeş şu bilale iki çift laf söylim dedim hepsini söylemişin ağzına sağlık
- Ruslar “İş bitti” dedi
Toplam 26
Yorum
FAAkat Arkadaş bu fener kiminle karşılaşıp yenilse yada elense mutlak bir oyuncusunu almak zorunda mı? Hiç FB ye layık mı, ihtiyaç mı diyen yok.
Alanyaspor'dan farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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