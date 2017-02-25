 Alanyaspor'dan farklı galibiyet – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Alanyaspor'dan farklı galibiyet

    Alanyaspor'dan farklı galibiyet

    Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u evinde 4-1 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı.

    Süper Lig'de zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde gülen taraf sahadan 4-1 galip ayrılan Aytemiz Alanyaspor oldu.

    13. dakikada Vagner Love'un attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım 37. dakikada Kenneth Omeruo'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-0

    Adanaspor 71. dakikada Magaye Gueye'nin penaltı golüyle ümitlense de Junior Fernandes 74. dakikada skoru 3-1'e getirdi, 90. daikkada sahneye çıkan Emre Akbaba ise skoru belirledi: 4-1

    Bu sonuçla Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken tehlike bölgesinden de uzaklaştı. Adanaspor ise 22. hafta sonunda 17 puanda kaldı.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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