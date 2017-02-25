Alanyaspor'dan farklı galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı.

Süper Lig'de zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde gülen taraf sahadan 4-1 galip ayrılan Aytemiz Alanyaspor oldu.

13. dakikada Vagner Love'un attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım 37. dakikada Kenneth Omeruo'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-0

Adanaspor 71. dakikada Magaye Gueye'nin penaltı golüyle ümitlense de Junior Fernandes 74. dakikada skoru 3-1'e getirdi, 90. daikkada sahneye çıkan Emre Akbaba ise skoru belirledi: 4-1

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken tehlike bölgesinden de uzaklaştı. Adanaspor ise 22. hafta sonunda 17 puanda kaldı.