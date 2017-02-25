Akhisar evinde güldü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-0 kazanan ev sahibi takım oldu.

Akhisar'a galibiyeti getiren golleri ise 23 ve 55. dakikalarda Özer Hurmacı ve 49. dakikada Aykut Çeviker attı.

ANTALYASPOR 6 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Bu sonuçla son 6 maçının 5'ini kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan Antalyaspor, yenilmezlik serisine son verirken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Akhisar haftayı 3 puanla kapatmış oldu.