 Akhisar evinde güldü – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Akhisar evinde güldü

    Akhisar evinde güldü

    , son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan 'u 3-0 mağlup etti.

    'in 22. haftasında , sahasında 'u ağırladı.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-0 kazanan ev sahibi takım oldu.

    Akhisar'a galibiyeti getiren golleri ise 23 ve 55. dakikalarda Özer Hurmacı ve 49. dakikada Aykut Çeviker attı.

    ANTALYASPOR 6 MAÇTIR YENİLMİYORDU
    Bu sonuçla son 6 maçının 5'ini kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan Antalyaspor, yenilmezlik serisine son verirken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Akhisar haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:08
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