Akhisar evinde güldü
Akhisar Belediyespor, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-0 kazanan ev sahibi takım oldu.
Akhisar'a galibiyeti getiren golleri ise 23 ve 55. dakikalarda Özer Hurmacı ve 49. dakikada Aykut Çeviker attı.
ANTALYASPOR 6 MAÇTIR YENİLMİYORDU
Bu sonuçla son 6 maçının 5'ini kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan Antalyaspor, yenilmezlik serisine son verirken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Akhisar haftayı 3 puanla kapatmış oldu.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:08
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