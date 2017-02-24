Yıldırım’ın derbi hasreti bitti
Galatasaray-Beşiktaş maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 2.5 yıl sonra derbi yönetecek.
MHK'nın güvenini yeniden kazanan tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yaptı. Bu maçların birini Galatasaray kazanırken, ikisi beraberlikle sonuçlandı. Buna karşılık siyah-beyazlı takım, son maçlarda Bülent Yıldırım ile çıktığı maçlarda oldukça iyi sonuçlar aldı. Beşiktaş, Yıldırım'ın düdük çaldığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Yıldırım’ın derbi hasreti bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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