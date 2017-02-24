 Yıldırım’ın derbi hasreti bitti – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Yıldırım’ın derbi hasreti bitti

    Yıldırım’ın derbi hasreti bitti

    - maçına atanan hakem , yaklaşık 2.5 yıl sonra derbi yönetecek.

    MHK'nın güvenini yeniden kazanan tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez - derbisinde görev yaptı. Bu maçların birini Galatasaray kazanırken, ikisi beraberlikle sonuçlandı. Buna karşılık siyah-beyazlı takım, son maçlarda ile çıktığı maçlarda oldukça iyi sonuçlar aldı. Beşiktaş, Yıldırım'ın düdük çaldığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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