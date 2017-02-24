Kayserispor 4 nala!..

Rize Yeni Şehir Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor karşısında 5. dakikada Kweuke'nin golüyle yenik duruma düşen Kayserispor, bu gole 15'te Raheem Lawal'la yanıt verdi.

İlk yarının son bölümünde Umut Bulut'un asistini gole çeviren Güray Vural takımını devreye 2-1 önde götürdü.

67. dakikada Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özek, Raheem Lawal'a yaptığı sert faulün hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

76'da skoru 3-1'e getiren golü atan Welliton takımını rahatlatırken, Çaykur Rizespor Kweuke'nin 90. dakikadaki penaltı golüyle yeniden umutlandı.

Ancak 90+3'te kontra atakta Welitton bir kez daha sahneye çıktı ve santrası yapılmayan golle skoru belirledi: 4-2.

Sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor puanını 25'e çıkardı ve 20 puanda kalan Rize'nin 5 puan üzerinde 13. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 16. sırada kaldı.