Kayserispor 4 nala!..
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Kayserispor üst üste 4. galibiyetini aldı. Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Çaykur Rize'yi de devirerek 13. sıraya yükseldi.
Rize Yeni Şehir Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor karşısında 5. dakikada Kweuke'nin golüyle yenik duruma düşen Kayserispor, bu gole 15'te Raheem Lawal'la yanıt verdi.
İlk yarının son bölümünde Umut Bulut'un asistini gole çeviren Güray Vural takımını devreye 2-1 önde götürdü.
67. dakikada Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özek, Raheem Lawal'a yaptığı sert faulün hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
76'da skoru 3-1'e getiren golü atan Welliton takımını rahatlatırken, Çaykur Rizespor Kweuke'nin 90. dakikadaki penaltı golüyle yeniden umutlandı.
Ancak 90+3'te kontra atakta Welitton bir kez daha sahneye çıktı ve santrası yapılmayan golle skoru belirledi: 4-2.
Sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor puanını 25'e çıkardı ve 20 puanda kalan Rize'nin 5 puan üzerinde 13. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 16. sırada kaldı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:23
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 50
Yorum
FB Kazanınca iyi kaybedince kötü zico çeyrek final.oynattı gitti Ersun 1 ay kala şampiyon yaptı gitti herkes kötü başkan iyi bence başkan kotu
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 50
Yorum
Fsb Ya başkan sen çalıştır takımı o zaman ne gerek var para vermeye ayıp ya gerçekten rezalet
- "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz”
Toplam 20
Yorum
uA Ucuz hesapli Menemen yiyen sizlersiniz Fikret bey. Eger Umre ye gidip geliyorsan, en azindan inkar etme TFF nin Fanatik derecede destegini.
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