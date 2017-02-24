Kasımpaşa 3 puanı 4 golle aldı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bursaspor'u 4-0 mağlup etti.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:58
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 50
Yorum
FB Kazanınca iyi kaybedince kötü zico çeyrek final.oynattı gitti Ersun 1 ay kala şampiyon yaptı gitti herkes kötü başkan iyi bence başkan kotu
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 50
Yorum
Fsb Ya başkan sen çalıştır takımı o zaman ne gerek var para vermeye ayıp ya gerçekten rezalet
- "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz”
Toplam 20
Yorum
uA Ucuz hesapli Menemen yiyen sizlersiniz Fikret bey. Eger Umre ye gidip geliyorsan, en azindan inkar etme TFF nin Fanatik derecede destegini.
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