Kasımpaşa 3 puanı 4 golle aldı

İki takımında temkinli başladığı maçın kırılma anı 44. dakikada yaşandı. Koita'nın vuruşunda topu eliyle kesen Ertuğrul Ersoy, Bursaspor'u 10 kişi bırakırken, Kasımpaşa da penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Titi de takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Eksik kalan rakibi karşısında 2. yarıda da hız kesmeyen Kasımpaşa, Koita'nın 63 ve 68'de attığı golle farkı üçe çıkardı. 77. dakikada sahneye çıkan tunay Torun da maçın skorunu belirledi: 4-0.

Bu sonuçla Kasımpaşa, 28 puanda kalan Bursaspor'la puanını eşitledi.