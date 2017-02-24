 Kasımpaşa 3 puanı 4 golle aldı – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Kasımpaşa 3 puanı 4 golle aldı

    Kasımpaşa 3 puanı 4 golle aldı

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bursaspor'u 4-0 mağlup etti.

    İki takımında temkinli başladığı maçın kırılma anı 44. dakikada yaşandı. Koita'nın vuruşunda topu eliyle kesen Ertuğrul Ersoy, Bursaspor'u 10 kişi bırakırken, Kasımpaşa da penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Titi de takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
    Eksik kalan rakibi karşısında 2. yarıda da hız kesmeyen Kasımpaşa, Koita'nın 63 ve 68'de attığı golle farkı üçe çıkardı. 77. dakikada sahneye çıkan tunay Torun da maçın skorunu belirledi: 4-0.
    Bu sonuçla Kasımpaşa, 28 puanda kalan Bursaspor'la puanını eşitledi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:58
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