Derbide gol dakikalarına dikkat

Geride kalan 21 haftada rakip filelere 40 gol gönderen Galatasaray, ağlarında ise 21 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekibin skor anlamında en üretken olduğu dönem, maçların ilk ve son 15 dakikalık bölümleri oldu.

Galatasaray, ilk 15 dakika ve normal sürede son 15 dakikalık bölümlerde rakip ağları sekizer kez havalandırmayı başararak, skorer bir oyun ortaya koydu.

Sarı-kırmızılılar, 31-45 dakika aralığında 7, 46-60 dakika arasında 6, 61-75 ve 90+ dakika aralıklarında dörder, 16-30 dakika aralığında ise 3 gol buldu.

- İlk yarıyı iyi kapatamıyor

Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gollerin dağılımında, ilk yarının son 15 dakikalık bölümü en fazla savunma zaafının ortaya çıktığı dönem olarak görülüyor.

Kalesinde, 31-45 dakika aralığında 6 gol gören sarı-kırmızılı takım, 16-30 ile 76-90 dakika aralıklarında dörder, 61-75 dakika aralığında 3, 1-15 ile 46-60 dakika aralıklarında ise ikişer gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, maçlarda kaybolan süreler oynanırken gol yemedi.

- Galatasaray'da gollerin dağılımı

Galatasaray'ın Süper Lig maçlarında 15'er dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 8 2 16 - 30 3 4 31 - 45 7 6 46 - 60 6 2 61 - 75 4 3 76 - 90 8 4 90 + 4 0 Toplam 40 21

- Beşiktaş iyi başlıyor

Derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın ilk yarı ve ikinci yarının ilk 15'er dakikalık bölümünde ortaya koyduğu skorer oyun öne çıkıyor.

Ligin geride kalan 21 haftalık bölümünde 43 kez rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, 1-15 ve 46-60 dakika aralıklarında sekizer gol üreterek, oyun içindeki en baskın dönemlerini geçirdi.

Beşiktaş takımı, 16-30 dakika aralığında 7, 31-45, 61-75 ve 76-90 dakika aralıklarında altışar kez gole ulaşırken, kaybolan süreler oynanırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.

- Devre arası yaramıyor

Siyah-beyazlı ekip, özellikle ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesini korumakta zorlanıyor.

Geride kalan 21 haftada 18 gol yiyen Beşiktaş'ın, ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 7 golü ağlarında görmesi dikkati çekiyor.

Beşiktaş, 1-15, 16-30, 31-45, 61-75 ve 76-90 dakika aralıklarında ikişer gol yerken, müsabakaların sonuna ilave edilen bölümünde ise bir kez rakibin skor üretmesini engelleyemedi.

- Beşiktaş'ta gollerin dağılımı

Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında 15'er dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 8 2 16 - 30 7 2 31 - 45 6 2 46 - 60 8 7 61 - 75 6 2 76 - 90 6 2 90 + 2 1 Toplam 43 18

- Hava topları Galatasaray için sıkıntı, Beşiktaş için şans

Derbi öncesi hava toplarında Galatasaray savunmasının zafiyeti, Beşiktaş forvetlerinin ise etkili oluşu ön planda.

Galatasaray, kalesinde gördüğü 21 golün 12'sini kafa şutlarından yerken, rakip ağlara gönderdiği kafa golü sayısı ise 7'de kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin tersine Beşiktaş forvetlerinin hava topu üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, attığı 43 golün 13'ünü kafayla üretirken, kalesinde ise sadece bir kafa golüne izin verdi.