Derbide gol dakikalarına dikkat
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta 27 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezon attıkları ve yedikleri gollerin müsabaka içindeki dağılımı dikkati çekiyor.
Galatasaray, ilk 15 dakika ve normal sürede son 15 dakikalık bölümlerde rakip ağları sekizer kez havalandırmayı başararak, skorer bir oyun ortaya koydu.
Sarı-kırmızılılar, 31-45 dakika aralığında 7, 46-60 dakika arasında 6, 61-75 ve 90+ dakika aralıklarında dörder, 16-30 dakika aralığında ise 3 gol buldu.
- İlk yarıyı iyi kapatamıyor
Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gollerin dağılımında, ilk yarının son 15 dakikalık bölümü en fazla savunma zaafının ortaya çıktığı dönem olarak görülüyor.
Kalesinde, 31-45 dakika aralığında 6 gol gören sarı-kırmızılı takım, 16-30 ile 76-90 dakika aralıklarında dörder, 61-75 dakika aralığında 3, 1-15 ile 46-60 dakika aralıklarında ise ikişer gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, maçlarda kaybolan süreler oynanırken gol yemedi.
- Galatasaray'da gollerin dağılımı
Galatasaray'ın Süper Lig maçlarında 15'er dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:
|Dakika aralığı
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|8
|2
|16 - 30
|3
|4
|31 - 45
|7
|6
|46 - 60
|6
|2
|61 - 75
|4
|3
|76 - 90
|8
|4
|90 +
|4
|0
|Toplam
|40
|21
- Beşiktaş iyi başlıyor
Derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın ilk yarı ve ikinci yarının ilk 15'er dakikalık bölümünde ortaya koyduğu skorer oyun öne çıkıyor.
Ligin geride kalan 21 haftalık bölümünde 43 kez rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, 1-15 ve 46-60 dakika aralıklarında sekizer gol üreterek, oyun içindeki en baskın dönemlerini geçirdi.
Beşiktaş takımı, 16-30 dakika aralığında 7, 31-45, 61-75 ve 76-90 dakika aralıklarında altışar kez gole ulaşırken, kaybolan süreler oynanırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.
- Devre arası yaramıyor
Siyah-beyazlı ekip, özellikle ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesini korumakta zorlanıyor.
Geride kalan 21 haftada 18 gol yiyen Beşiktaş'ın, ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 7 golü ağlarında görmesi dikkati çekiyor.
Beşiktaş, 1-15, 16-30, 31-45, 61-75 ve 76-90 dakika aralıklarında ikişer gol yerken, müsabakaların sonuna ilave edilen bölümünde ise bir kez rakibin skor üretmesini engelleyemedi.
- Beşiktaş'ta gollerin dağılımı
Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında 15'er dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
|Dakika aralığı
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|8
|2
|16 - 30
|7
|2
|31 - 45
|6
|2
|46 - 60
|8
|7
|61 - 75
|6
|2
|76 - 90
|6
|2
|90 +
|2
|1
|Toplam
|43
|18
- Hava topları Galatasaray için sıkıntı, Beşiktaş için şans
Derbi öncesi hava toplarında Galatasaray savunmasının zafiyeti, Beşiktaş forvetlerinin ise etkili oluşu ön planda.
Galatasaray, kalesinde gördüğü 21 golün 12'sini kafa şutlarından yerken, rakip ağlara gönderdiği kafa golü sayısı ise 7'de kaldı.
Sarı-kırmızılı ekibin tersine Beşiktaş forvetlerinin hava topu üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, attığı 43 golün 13'ünü kafayla üretirken, kalesinde ise sadece bir kafa golüne izin verdi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:15
- “G.Saraylı olmanın gururunu taşıyorum”
Toplam 1
Yorum
........ SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN BÜYÜK REİS. SEN GS YIN TA KENDİSİSİN. BAŞARILAR REİS İM.
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 33
Yorum
Şahinim diyor ki Rahmetli MOLNARDAN beri izlerim BJK ile GS yöneticileri bu işi kıvırdıda FENER kıvıramadı yine antranör harcandı hataları söylediği için
- Koç başkan, Mourinho hoca
Toplam 14
Yorum
....... ZOR AMA OLMAYACAK BİR ŞEY DEĞİL. HELE ALİ KOÇ GİBİ ZENGİN BİRİ OLURSA. ALİ ŞEN BAŞKAN BİR ŞEY DİYORSA SAYGI DUYULUR. O TC. KULÜPLERİNİN BAŞK
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