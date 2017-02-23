Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir ve Adanaspor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Medipol Başakşehir'e Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Gaziantepspor maçında sahanın statüye aykırı sulanmasından dolayı 15 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Adanaspor'un da Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin lira para cezası aldığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un futbolcusu Deniz Yılmaz'a, Kayserispor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği açıklandı.
Öte yandan PFDK'nın TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'a 15 bin, Samsunspor'a 55 bin 500, Balıkesirspor ve Bandırmaspor'a 75 biner, Şanlıurfaspor ile Manisaspor'a da 7 bin 500'er lira para cezası verdiği kaydedildi.
Açıklamada kurulun ayrıca, Samsunspor idarecisi Deniz Coşkun Zeren'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira, Balıkesirspor görevlisi Muttalip Bozcan'a 21 gün hak mahrumiyeti, Elazığspor görevlisi Ünsal Çetinkaya'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve Şanlıurfaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Kemal Kılıç'a, 4 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:11
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 44
Yorum
FB Bu T.D. ise ben profesörüm elindeki kadro kimsede yok oynatmayı bilmiyor . takım kuramıyor FB ne hale getirdi 2.liğ başarı diyor yazık ..
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
GS BİŞİKTAŞIN TARAFTARI 3.5 ATIYOR. İLK YORUMLARI HAKEM.ZAVALLILAR GÜYA ETKİ ALTINA ALIYORLAR.TAKIMINIZA GÜVENMEDİĞİNİZİ DELİKANLICA NEDEN SÖYL
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
KANARYA BEŞİKTAŞ KÜÇÜK TAKIM. BİZ EN KÖTÜ HALİMİZLE SİZİ KENDİ SAHANIZDA YENDİK.HELE DIŞ SAHADA DERBİ ALMAK İMKANSIZ ÇÜNKÜ KÜÇÜK TAKIM
PFDK'dan Başakşehir ve Adanaspor'a ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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