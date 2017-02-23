 PFDK'dan Başakşehir ve Adanaspor'a ceza! – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    'dan Başakşehir ve 'a ceza!

    PFDK'dan Başakşehir ve Adanaspor'a ceza!

    Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), ve 'a para cezası verdi.

    'den yapılan açıklamada, 'nın, 'e Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Gaziantepspor maçında sahanın statüye aykırı sulanmasından dolayı 15 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

    'un da Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un futbolcusu Deniz Yılmaz'a, Kayserispor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği açıklandı.

    Öte yandan PFDK'nın TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'a 15 bin, Samsunspor'a 55 bin 500, Balıkesirspor ve Bandırmaspor'a 75 biner, Şanlıurfaspor ile Manisaspor'a da 7 bin 500'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

    Açıklamada kurulun ayrıca, Samsunspor idarecisi Deniz Coşkun Zeren'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira, Balıkesirspor görevlisi Muttalip Bozcan'a 21 gün hak mahrumiyeti, Elazığspor görevlisi Ünsal Çetinkaya'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve Şanlıurfaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Kemal Kılıç'a, 4 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:11
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