 Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı

    Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı

    TFF Tahkim Kurulu, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen birer maç seyircisiz oynama cezalarını onadı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen birer maçlık seyircisiz oynama cezalarını onadı.

    TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlarında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen cezalara olan itirazları reddederek, PFDK kararlarını onadığı bildirildi.

    Tahkim kurulunun, Bursaspor'un 215, Atiker Konyaspor'un da 60 bin liralık para cezalarını onadığı kaydedildi.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:10
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