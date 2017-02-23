Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen birer maçlık seyircisiz oynama cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlarında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen cezalara olan itirazları reddederek, PFDK kararlarını onadığı bildirildi.

Tahkim kurulunun, Bursaspor'un 215, Atiker Konyaspor'un da 60 bin liralık para cezalarını onadığı kaydedildi.