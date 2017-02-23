Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı
TFF Tahkim Kurulu, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen birer maç seyircisiz oynama cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen birer maçlık seyircisiz oynama cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlarında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen cezalara olan itirazları reddederek, PFDK kararlarını onadığı bildirildi.
Tahkim kurulunun, Bursaspor'un 215, Atiker Konyaspor'un da 60 bin liralık para cezalarını onadığı kaydedildi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:10
- Yeter artık istifa
Toplam 18
Yorum
Ş.Atalay Ne yerlisi ne de Avrupa görmüşü 5 m ötesine pas veremiyor. Herkes saklanıyor. Hata yaparım korkusuyla geri ya da yan pasla oyunu çirkinleşiy
- Q7 rekora koşuyor
Toplam 6
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BJK HAKEMLER BENİ DE KORUSA BENDE REKORA KOŞARDIM HERHALDE.
- 25 milyonun ciğeri yanıyor
Toplam 38
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22FB Özel sektörde işçi olarak çalışsaydınız, bu performansla kapıya konulursunuz. İşini doğru yapmayanın saygınlığı da olmaz
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