Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın

Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. 24, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:



24 Şubat Cuma



19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Halil Umut Meler



20.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Özgür Yankaya



25 Şubat Cumartesi



15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: Fırat Aydınus



16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor: Mete Kalkavan



19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya



26 Şubat Pazar



13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Barış Şimşek



16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu



27 Şubat Pazartesi



20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım