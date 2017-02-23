Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. 24, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
24 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Özgür Yankaya
25 Şubat Cumartesi
15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: Fırat Aydınus
16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya
26 Şubat Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Barış Şimşek
16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
27 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
24 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Özgür Yankaya
25 Şubat Cumartesi
15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: Fırat Aydınus
16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya
26 Şubat Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Barış Şimşek
16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
27 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 15
Yorum
KaRTaL 2012-2013 sezonu 3-3'lük maçta son dakkikalarda burak efendinin herzamanki gibi kendini atmasına penaltı diyen hakem değilmi bu bülent...
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 15
Yorum
can yavuz galatasaraylı futbolcular gerçekten adam gibi oynarsa bjk kim...sadece bizimkiler adam gibi oynasın yeter
- Volkan şoke etti
Toplam 10
Yorum
yılmaz Ozan Tufanı geçen maç oyuna soktun da ne oldu.. kimi kandırıyorsunuz bırakın bu işleri.
Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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