 Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın

    Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın

    Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

    Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. 24, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

    24 Şubat Cuma

    19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Halil Umut Meler

    20.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Özgür Yankaya

    25 Şubat Cumartesi

    15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: Fırat Aydınus

    16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

    19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya

    26 Şubat Pazar

    13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Barış Şimşek

    16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

    19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

    27 Şubat Pazartesi

    20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:24
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