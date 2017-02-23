Dev derbinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan üstlenecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:54
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 23
Yorum
KEMAL BELGİN ''HERKES HIZ YAPTI RADARA BİZ YAKALANDIK DİYEN '' AYKUT KOCAMAN NE YÜZLE FENERE GELECEK..
- Yeter artık istifa
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Bilmek ve bildigini kanıtlamak ayrı ayrı şeylerdir ! Neticede,, para ve yetkinin kullanımı konusunda tüm klüplere çıkacak dersler vardır !
- ''Hedef iki kupa almak''
Toplam 7
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Aslan HE HE SAMPIYONLUK MÜCADELESIMI VERIYORSUNU BAKALIM HANGIMIZ 3. OLACAK SIZMI BIZMI
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