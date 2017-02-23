Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan üstlenecek.